The Batman agli Oscar 2023? Forse c'è già il primo candidato per i prossimi Academy Awards

Dopo l'annuncio dei vincitori dei SAG Awards, la stagione dei premi 2022 si avvia rapidamente alla sua naturale conclusione: eppure, già in queste ore, The Batman rischia seriamente di far partire con largo anticipo la stagione dei premi 2023.

La domanda del resto è (già d'obbligo): con il plauso della critica, questa nuova interpretazione del Crociato incappucciato riuscirà ad attirare l'attenzione degli Oscar, inclusa quella necessaria per una nomination a miglior film, seguendo le orme di Black Panther (2017) e Joker (2019)? Certo la data d'uscita non aiuta, e allo stesso tempo non spinge a credere che Warner Bros. punterà alle statuette degli Oscar 2023 con The Batman (anche se in origine il film era stato scelto per una distribuzione nel mese di ottobre, ovvero in pieno target con la stagione dei premi) eppure ci sono sicuramente alcuni punti che vale la pena considerare.

Anzitutto Greg Fraser e Michael Giacchino, rispettivamente direttore della fotografia e compositore della colonna sonora, entrambi aficionados degli Academy Awards: il primo è in nomination quest'anno per il suo lavoro in Dune, ed era già stato nominato per Lion di Garth Davis nel 2016, mentre il secondo è stato candidato per le musiche di Ratatouille (2007) e Up (2009), che gli valse l'Oscar; da allora il musicista ha mancato la nomination con alcuni dei lavori più importanti della sua carriera, Inside Out (2015), Rogue One: A Star Wars Story (2016), Coco (2017) e Jojo Rabbit (2019), ma la colonna sonora di The Batman potrebbe essere quella che definirà la sua carriera, per com'è ricca e caratteristica e capace di enfatizzare ogni singolo fotogramma.

In secondo luogo, bisogna tenere in considerazione la lunga relazione che la saga di Batman intrattiene con gli Oscar: Batman di Tim Burton interpretato da Michael Keaton ne vinse due (per la migliore direzione artistica e per la decorazione del set, ovvero quello che oggi è l'Oscar per la scenografia), mentre il sequel Batman Returns venne nominato per trucco ed effetti speciali; per quanto sbeffeggiato dai fan, poi, Batman Forever di Joel Schumacher fece addirittura meglio quando nel 1995 ottenne tre nomination agli Oscar (per la fotografia, il montaggio sonoro e gli effetti sonori), dopodiché la trilogia di Christopher Nolan consolidò il rapporto tra Batman e gli Academy Awards: non solo ottenne un totale di nove nomination, ma Il cavaliere oscuro trionfò con Heath Ledger e dopo la snobbatura alla candidatura per il miglior film oggi è ampiamente riconosciuto come il principale fautore della rivoluzione dell'Academy, che a causa del torto riservato al film decise, dall'anno successivo, di aumentare il numero di candidati al miglior film da cinque a dieci.

Infine, il più recente Joker di Todd Phillips ha fatto il resto, diventando, oltre al primo cinecomic a vincere il Leone d'Oro a Venezia, anche il primo ad ottenere il maggior numero di nomination nella propria edizione degli Oscar, ben undici.

Al momento ovviamente è ancora presto per dirlo, ma come potrete vedere da domani 3 marzo, giorno di uscita del film, The Batman potrebbe diventare il primo Oscar contender degli Academy Awards 2023. Un primo piccolo segnale in tal senso arriverà dalla risposta del pubblico e dagli incassi del film, quindi continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.