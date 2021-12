The Batman, online il sito virale dell'Enigmista: provate a rispondere ai suoi indovinelli

Grazie all'esclusiva di Empire pubblicata in questi giorni il marketing di The Batman ha ingranato la quinta in vista della data d'uscita di marzo 2022, e dopo aver appreso come Zoe Kravitz si è preparata al ruolo di Catwoman ecco spuntare il sito internet dell'Enigmista.

Denominato 'rataalada.com' (potete accedervi cliccando sul link della fonte in basso a sinistra, che per l'occasione abbiamo denominato 'Enigmista') il sito vi permette di "fare un gioco" con Enigmista, villain che nel film diretto da Matt Reeves sarà interpretato da Paul Dano. Rispondendo correttamente a tre dei suoi indovinelli (SPOILER: le risposte sono "street", "Batman" e "laws") sbloccherete una ricompensa: una serie di identikit di Batman che stanno circolando nel dipartimento di polizia di Gotham City (potete visionarli comodamente in calce all'articolo).

Come sappiamo in The Batman Bruce Wayne è ancora agli albori della sua crociata contro il crimine, con la storia del film che sarà ambientata all'inizio del suo secondo anno di attività come vigilante mascherato. Gli identikit 'fornitici' dall'Enigmista sottolineano come la polizia stia ancora cercando di confermare ufficialmente l'esistenza di Batman, probabilmente resosi protagonista di fuggevoli apparizioni notturne qui e là.

Cosa ne pensate di questa campagna marketing? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, scoprite con quale film Robert Pattinson ha ottenuto la parte di Batman.