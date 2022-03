The Batman: online una nuova concept art della Batsuit di Pattinson

Il nuovo film con Robert Pattinson, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Batman, è finalmente uscito nelle sale italiane. Oggi è stato condiviso online un diverso look per il costume di Batman che però non è arrivato sugli schermi.

Un'altra versione della Batsuit di Robert Pattinson è stata mostrata in un nuovo concept art di The Batman. La versione finale del film ricorda molto quella vista in Arkham Origins e ha preso ispirazione anche da diversi look del passato, tra i quali il cappuccio del Batman del 1966 di Adam West. Con il film in uscita, molti artisti stanno iniziando a condividere le proprie opere realizzate con protagonista l'uomo pipistrello.

L'ultima in particolare arriva da Keith Christensen, che ha condiviso il suo concept art del Batman di Pattinson su Instagram.

Diretto da Matt Reeves, il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 3 marzo ed è stato accolto positivamente da critica e pubblico. Oltre a Pattinson, il cast è composto da Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (l'Enigmista), Jeffrey Wright (James Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jayme Lawson (Bella Reál), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) Barry Keoghan (Joker) e Colin Farrell, che sarà il protagonista della serie tv sul Pinguino.