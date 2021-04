The Batman, il nuovo trailer con Robert Pattinson in versione animata vi farà impazzire!

Il canale YouTube TheArt91Lee ha pubblicato in questi giorni una nuova versione del trailer di The Batman, attesissimo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Il filmato è come al solito disponibile all'interno dell'articolo, e ripropone l'acclamato e sorprendente primo trailer del cinecomic distribuito l'estate scorsa durante il DC FanDome, ma in versione animata in 2D. Dai commenti sotto al video - che ha già collezionato oltre 100mila visualizzazioni - si evince l'entusiasmo dei fan per questa proposta fuori dagli schemi, e alcuni hanno perfino sostenuto - dopo aver visto il filmato - di desiderare una serie tv di Batman animata con questo stile grafico.

Tutto ciò non fa che alimentare le attese per quello che è probabilmente il film più atteso del 2022: ricordiamo che le riprese di The Batman sono terminate e la Warner Bros. ha fissato la data di uscita per marzo del prossimo anno.

Il cast, oltre a Robert Pattinson nei panni del nuovo cavaliere oscuro, include anche Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis e Jeffrey Wright, interpreti rispettivamente di Catwoman, l'Enigmista, il Pinguino, il maggiordomo Alfred e il detective della polizia di Gotham City James Gordon. The Batman non farà parte del DCEU ma avvierà un franchise a sé stante curato dallo stesso Reeves, franchise che già nei prossimi mesi si amplierà con la serie tv prequel Gotham PD attualmente in sviluppo per HBO Max e ambientata un anno prima degli eventi del film.