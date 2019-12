The Batman, un nuovo post di Dave Bautista fa impazzire i fan: sarà Bane?

In queste ore Dave Bautista, star del franchise Guardiani della Galassia dei Marvel Studios, è apparso su Twitter per condividere una foto che lo ritrae davanti agli studi della Warner Brothers.

Inutile dire che i fan della DC Films hanno immediatamente inondato il post dell'attore con i propri commenti e teorie, e la maggior parte di loro sembra essere convinta del fatto che molto presto Bautista sarà annunciato come nuovo Bane nell'imminente The Batman di Matt Reeves, che sta ultimando il cast proprio in questi giorni.

Al momento comunque è difficile stabilire perché Bautista si trovi in casa Warner: l'attore è legato alla saga di Dune di Denis Villeneuve, ma l'hashtag "dream chaser" (cacciatore di sogni) e le parole riportate nel post ("non verrà da te da solo"), fanno pensare che Bautista sia lì per discutere un ruolo futuro. In passato, l'attore era già stato vicino ad entrare nella DC Films quando si era incontrato con James Gunn per parlare di un ruolo in The Suicide Squad, anche se alla fine non se ne fece niente.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

