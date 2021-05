The Batman, il calendario del film con Robert Pattinson mostra Enigmista e Catwoman

I fan in tutto il mondo stanno fremendo nell'attesa di nuove informazioni su The Batman, ma finora il film con Robert Pattinson, dopo aver rubato la scena al DC FanDome della scorsa estate, è tornato a mostrarsi solo con gadget Hot Wheels e qualche breve featurette leak.

E un altro leak infatti mostra il calendario ufficiale del film, comparso su internet nelle scorse ore: come potete vedere nella foto in calce all'articolo, il calendario di The Batman mostra il cavaliere oscuro di Robert Pattinson, diversi artwork suggestivi e un nuovo sguardo a Catwoman e Enigmista, interpretati rispettivamente da Zoe Kravitz e Paul Dano.

Purtroppo al momento non ci sono altre novità riguardanti l'attesissimo cinecomic scritto e diretto da Matt Reeves, ma la buona notizia è che Warner Bros. ha annunciato un nuovo DC FanDome per il 2021 e con molta probabilità The Batman ne sarà ancora una volta il protagonista assoluto. La cattiva notizia, purtroppo, è che ci sarà da aspettare più del previsto: a differenza del DC FanDome inaugurale, infatti, l'edizione 2021 non si terrà in estate bensì in autunno, più precisamente ad ottobre.

Il motivo di questa scelta? Probabilmente è doppio: il primo ha a che fare con l'uscita di The Suicide Squad (fissata proprio per agosto, il mese del primo DC FanDome), con Warner Bros. di certo intenzionata a spingere al massimo sul film di James Gunn e a concentrare sul blockbuster tutti i suoi sforzi promozionali; il secondo è legato alle tante produzioni DC Films attualmente in corso d'opera, come The Flash, Black Adam e Peacemaker, che con un DC FanDome autunnale avranno più tempo a disposizione per completare i lavori e 'sfornare' nuovo materiale da mostrare ai fan.

The Batman, le cui riprese invece sono terminate già da qualche mese, ha una data di uscita fissata per marzo 2022.