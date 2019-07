The Batman: un nuovo look dell'Uomo Pipistrello nella fan-art ispirata ad Alex Ross

Una nuova fan-art dedicata al prossimo film sull'Uomo Pipistrello, The Batman di Matt Reeves, mostra come potrebbe essere ipoteticamente il personaggio che verrà interpretato da Robert Pattinson. The Batman è attualmente in pre-produzione e le riprese dovrebbero iniziare nel Regno Unito il prossimo anno, con novità sul casting attese a breve.

Ci sono già state diverse fan-art che descrivono l'ipotetico look che potrà avere Robert Pattinson nel ruolo di Batman mentre gli appassionati attendono la prima immagine ufficiale.

E la fantastica nuova fan-art di John Reagan immagina il personaggio ispirato allo stile di Alex Ross.

I dettagli della trama di The Batman sono al momento sconosciuti, anche se il film si concentrerà attorno a Bruce Wayne, e presenterà una galleria di personaggi del crimine molto conosciuti come Catwoman - i rumors su Vanessa Kirby sono piuttosto insistenti - e il Pinguino.



Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi anni formativi come protettore di Gotham City e si avvarrà delle capacità investigative del Cavaliere Oscuro in quantità superiore rispetto ai precedenti film della DC Comics.

Probabilmente si tratterà del primo capitolo di una trilogia con Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne.

Sono arrivate diverse critiche per il casting ma anche molti elogi; Jaden Smith è entusiasta della scelta. Per il resto del casting Josh Gad ha espresso da tempo il suo interesse nell'interpretare Pinguino nel film di Reeves.