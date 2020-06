The Batman, il nuovo Joker esordirà nel sequel del film di Matt Reeves?

Benché del film in sé si sappia ancora poco, non si può certo dire che Matt Reeves non abbia saputo lanciare gli ami giusti ai fan di Batman, soprattutto in fatto di villain: l'Enigmista di Paul Dano e il Pinguino di Colin Farrell sono roba di lusso, ma la fanbase non ne ha mai abbastanza e ripete un solo nome: Joker, Joker, Joker.

L'incredibile successo del film di Todd Philips con Joaquin Phoenix non ha fatto altro che accrescere la già altissima popolarità del personaggio, ragion per cui nessuno ora riesca a non fantasticare su un potenziale nuovo Joker che possa dar filo da torcere al Batman di Robert Pattinson.

Ebbene, qualche voce al riguardo sta già cominciando a girare, mirando però al sequel del film in uscita: Daniel Richtman ha infatti rivelato che l'intento di Reeves sarebbe quello di introdurre un Joker nuovo di zecca (niente canonizzazione dell'Arthur Fleck di Joaquin Phoenix, insomma) nel secondo capitolo del suo The Batman.

Richtman ha anche specificato che nessun casting è ancora partito, ma sarà comunque meglio continuare a monitorare la situazione: nel frattempo non resta che goderci i villain interpretati da Colin Farrell, Paul Dano e Zoe Kravitz. A proposito di Joker: ecco 5 storie che Reeves potrebbe sfruttare per The Batman; vediamo, inoltre, che aspetto avrà la Batmobile di The Batman.