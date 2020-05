The Batman, nel nuovo fan poster del DCEU c'è anche Robert Pattinson

In questo periodo di pandemia e chiusura delle produzioni a Hollywood i fan si stanno divertendo a immaginare scenari futuri, soprattutto per quanto riguarda il nuovo universo dei film Warner/DC al cinema una volta che il Batman di Robert Pattinson farà il suo esordio nelle sale, nello specifico nella seconda parte del 2021.

Ovviamente, la Warner ha già annunciato i nuovi film su Flash e Aquaman, sempre con Ezra Miller e Jason Momoa (anche se sul primo c'è ormai qualche dubbio), ma con Batman il desiderio è quello di ripartire da zero dopo l'addio di Ben Affleck e questa potrebbe essere l'occasione per re-impostare il proprio universo cinematografico. Dopo il fallimento del DC Extended Universe di Zack Snyder, infatti, la Warner sta procedendo attualmente con una serie di pellicole ambientate nello stesso universo ma slegate tra loro, come appunto Aquaman, Wonder Woman 1984 e Birds of Prey, quest'ultimo rivelatosi deludente al box-office.

Se consideriamo poi che progetti come Green Lantern Corps, Cyborg, Justice League Part II, Gotham City Sirens sono stati accantonati (c'era anche il progetto di un film dedicato al Joker di Jared Leto messo da parte dopo il successo di Joker con Joaquin Phoenix), il futuro è ancora tutt'altro che roseo per lo studio, che deve ancora capire come proseguire con coerenza.

A questo proposito ci hanno pensato direttamente i fan a fornire una "linea guida" per il futuro dell'Universo DC al cinema creando ad arte un poster che racchiudesse gli eroi dei suoi film e nel quale spuntano anche le new entry annunciate, ovvero il Batman di Robert Pattinson e il Black Adam di Dwayne The Rock Johnson, che troviamo entrambi in alto a destra. Sotto di loro il Flash di Ezra Miller mentre sul lato sinistro troviamo Aquaman, Wonder Woman e Harley Quinn, mentre al centro spunta Shazam.