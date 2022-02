The Batman, nuove scene con l'Enigmista e Catwoman nell'ultimo spot!

Il 4 marzo è ormai a un passo: manca meno di un mese all'uscita di The Batman, con l'hype che inevitabilmente cresce giorno dopo giorno, alimentato ovviamente dall'uscita di immagini e video che non fanno altro che aumentare la nostra voglia di fiondarci in sala a goderci le prime avventure di questo inedito Bruce Wayne.

Mentre aprono le prevendite di The Batman, dunque, Warner Bros. non perde tempo a stuzzicare la nostra voglia di Gotham con un nuovo spot che riassume quanto visto nei precedenti trailer, ma ci regala anche qualche nuova immagine con protagonisti villain attesissimi come Catwoman e l'Enigmista.

Villain ma non solo, naturalmente: nel breve video trova infatti largo spazio ovviamente anche il protagonista interpretato da Robert Pattinson (sia con maschera che senza), così come il nuovo commissario Gordon interpretato da Jeffrey Wright. Un ottimo riassunto, dunque, per ricordarci quanto ci aspetta in un film che, stando alla sua durata (siamo intorno alle 3 ore piene), dovrebbe avere un bel po' di roba da raccontarci!

Cosa ne pensate? Quanto siete impazienti di ammirare il lavoro svolto da Matt Reeves? Avete già approfittato delle prevendite? Fatecelo sapere nei commenti! Robert Pattinson, intanto, ha parlato di un suo possibile futuro nei panni di Batman.