The Batman: nuove informazioni su villain, Ben Affleck, la data di uscita e i sequel!

Il prestigioso e autorevole magazine Forbes nelle scorse ore ha rivelato tantissime informazioni circa lo sviluppo di The Batman, atteso nuovo film dell'acclamato regista e sceneggiatore Matt Reeves.

Andiamo con ordine.

Nel suo articolo, Forbes cerca di fare chiarezza circa i tanti rumor che circondano il film, a cominciare dalla data di uscita: recentemente è stato detto che il film avrebbe potuto vedere il buio della sala entro il 2021, ma non è da escludere la possibilità che il film venga invece rinviato al 2022. Questo perché Reeves ritiene il film importantissimo e soprattutto il primo passo per una serie di film: avendo già programmato svariati sequel, il regista considera il film il tassello fondamentale della saga e vuole poterla iniziare al meglio.

Per quanto riguarda il protagonista, non c'è la minima speranza che Ben Affleck ritorni nei panni del Cavaliere Oscuro, in quanto il film, come già hanno svelato molti rumor precedenti, ruoterà completamente su un Batman più giovane, dato che appunto Reeves sta sviluppando un'intera saga e non un solo film. La voce secondo cui Jack O’Connell sarebbe stato scelto per il ruolo, poi, sarebbe infondata: al momento, infatti, la Warner non ha ancora proposto il ruolo all’attore (ciò non significa che l'attore non sarà Batman, ma che per adesso la trattativa non è ancora iniziata).

Per concludere, Forbes ha chiarito anche le voci sulla presenza del Pinguino. Inizialmente il villain sarebbe dovuto essere in Birds of Prey, ma è poi stato “spostato” in The Batman per volere proprio di Reeves. Ma Forbes ha saputo anche che il Pinguino non sarà l'unico antagonista del film.

