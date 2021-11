The Batman, nuove immagini più dettagliate della Batmobile di Robert Pattinson

Finalmente possiamo dare uno sguardo ravvicinato alla Batmobile utilizzata da Robert Pattinson in The Batman, dato che è al momento esposta presso l'hotel WB di Abu Dhabi nuove foto dell’iconica automobile personale del supereroe della DC sono state diffuse online.

Abbiamo visto la Batmobile di Robert Pattinson in azione con i due trailer di The Batman. La reazione all'aspetto della Batmobile è stata divisiva per i fan, tuttavia, nuove immagini ravvicinate dell’auto sono emerse online tramite Twitter e potrebbero far cambiare idea a coloro che non l'hanno apprezzata. Tra tutte le Batmobile che sono apparse in vari film di Batman, questa versione si distingue davvero per l'aspetto, sembra solo un'auto che il Batman di Pattinson ha modificato. Intervistato durante il DC FanDome, il regista Matt Reeves ha parlato della difficoltà di progettare tutti gli elementi iconici del supereroe.

"Una delle cose che devi fare è progettare una tuta da pipistrello, devi progettare una Batmobile, devi avere una Batcaverna, devi progettare tutte le cose che avrà il personaggio", ha detto Reeves. "E quindi, sai, per me è stata una delle cose più eccitanti. Direi che abbiamo trascorso un anno per fare la tuta da pipistrello e poi per entrare nella Batmobile..è un sogno, voglio dire, realizzare la tua versione della Batmobile è un sogno. È stato un dono incredibile essere in grado di farlo".



La pellicola arriverà al cinema il 4 marzo 2022, nel frattempo potete dare un'occhiata al nuovo logo e al poster di The Batman.