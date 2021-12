The Batman, nuove foto ufficiali! Robert Pattinson: 'In questo film, Bruce è un pazzo'

The Batman è atteso per il 2022, ma il fuoco dell'hype in queste ore è tornato ad ardere grazie alla nuova esclusiva pubblicata dal celebre magazine cinematografico Empire.

In una nuova intervista esclusiva, accompagnata dalle due foto esclusive che vi riportiamo in calce all'articolo, il mensile riporta le nuove dichiarazioni di Robert Pattinson, interprete di Bruce Wayne nel nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves. La star di High Life e Cosmopolis, ha detto sul suo lavoro: "In questo film, Bruce si è nascosto dal mondo esterno. Non frequenta minimamente l'alta società di Gotham. Passa le sue giornate a costruire i suoi piccoli gadget casalinghi, col solo aiuto di Alfred. E perfino Alfred pensa che sia ormai impazzito! Quando inizia il film, sono due anni che esce ogni notte: e ogni notte torna a casa dopo essere stato picchiato, sparato, pugnalato e bruciato, e il suo corpo ne risente. C'è un proiettile che lo graffia sul cappuccio, proprio all'inizio del film. E' un approccio che non è mai stato utilizzato prima per raccontare questo personaggio".

Inoltre, come rivelato da Matt Reeves sempre ad Empire, questo nuovo Batman è ispirato a Kurt Cobain: il regista, infatti, ha scritto la maggior parte della sceneggiatura del film ascoltando le canzoni dei Nirvana, e si è lasciato trasportare dalle atmosfere tormentate della loro musica.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti. The Batman, lo ricordiamo, uscirà il 4 marzo 2022.