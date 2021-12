The Batman: le nuove foto pubblicate sono spettacolari

Dopo la nuova foto di Robert Pattinson e Zoe Kravitz in The Batman, sono state pubblicate da Empire delle nuove foto riguardanti il prossimo film dedicato all'uomo pipistrello.

Potete visionare le nuove foto, insieme a quelle pubblicate fino ad ora, in una serie di tweet in calce alla notizia. In particolare, possiamo dare un'occhiata da vicino al Pinguino di Colin Farrel, all'Enigmista di Paul Dano e alla Catwoman di Zoe Kravitz, oltre a una foto dietro le quinte con Matt Reeves, regista del film, e Robert Pattinson, interprete di Batman. Come avevamo già potuto vedere con l'ultimo spettacolare trailer di The Batman, dalle nuove immagini si può riconoscere come il prossimo film di Matt Reeves, regista dei sequel de L'Alba del pianeta delle scimmie, abbia un look più distintivo e ricercato rispetto alla media dei cinecomic blockbuster. Infatti, Reeves ha affermato di aver pensato il film come un noir poliziesco e personale, oltre ad aver citato come fonti d'ispirazione per The Batman Chinatown e Taxi Driver, due capolavori della "Nuova Hollywood" degli anni '70. Oltre ai già citati attori, vi ricordiamo anche la partecipazione di Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon, di Andy Serkis come il maggiordomo Alfred e di John Turturro come il boss mafioso Carmine Falcone.

Infine, vi ricordiamo che The Batman è il film più atteso del 2022 secondo IMDb e che la sua uscita nelle sale è prevista per il 4 marzo 2022.