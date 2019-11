The Batman, nuove foto dall'allenamento di Robert Pattinson

Robert Pattinson prosegue il suo duro allenamento in vista delle riprese di The Batman. Al momento l'attore sta prendendo lezioni di Jiu-Jitsu da Rigan Machado, istruttore brasiliano molto famoso nel panorama hollywoodiano grazie al quale possiamo vederlo nuovamente in azione.

In attesa di vederlo nel costume da Cavaliere Oscuro, Pattinson si sta allenando fisicamente - potete trovare le foto in calce alla notizia - ma anche mentalmente. "Ho molti pensieri per la testa" aveva rivelato parlando della sua preparazione al ruolo.

Incentrato su una versione di Bruce Wayne più giovane rispetto a quelle viste finora sul grande schermo, The Batman è stato descritto dal co-sceneggiatore Mattson Tomlin come una detective story. Considerando i riferimenti rivelati dal regista Matt Reeves (Chinatown, Alfred Hitchcock) è ormai chiaro che Warner Bros. ha in cantiere un progetto che si discosterà quanto visto nel DCEU.

Nelle scorse settimane è stato ufficializzato l'ingaggio di Zoe Kravitz nei panni di Catwoman e Paul Dano in quelli dell'Enigmista: restiamo in attesa dell'imminente annuncio su chi interpreterà il Pinguino dopo l'uscita di Jonah Hill. Reeves ha anche confermato che Jeffrey Wright sarà il Commissario Gordon.

The Batman debutterà nelle sale il 25 giugno 2021. Per altre notizie di casa DC, vi rimandiamo al nuovo record del box office firmato da Joker.