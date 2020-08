The Batman, nuove foto della Batmobile di Robert Pattinson dal set del film

Con la conferma di un imminente ritorno sul set per il cast di The Batman, la crew si sta impegnando nei preparativi, e la Batmobile in particolare sembra essere pronta per tornare a sfrecciare sulle strade di Gotham.

Location: Cardington Airfield.

Oggetto d'interesse: Batmobile. O meglio, due Batmobili.

Come possiamo vedere anche dalle immagini incluse nella nostra gallery (cortesia del Daily Mail e di SplasNews), due veicoli neri e dalle inconfondibili fattezze sono stati preparati quest'oggi per dei test drive, confermando di fatto un prossimo riavvio delle riprese.

La Batmobile ci era stata mostrata per la prima volta da Matt Reeves qualche mese fa, e fin da subito è parso evidente lo stile che il regista volesse dare non solo all'auto, ma a tutto l'armamentario del Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson (costume incluso, come ha tenuto a sottolineare Reeves durante il DC FanDome), ovvero più realistico, personale, e con un tocco vintage, magari che potesse dare l'idea di qualcosa che ha costruito o modificato di propria mano (ancora, per il costume sappiamo che è effettivamente così).

Che quello di Pattinson sarà un eroe diverso dalle versioni dell'Uomo Pipistrello che abbiamo visto finora, ormai è chiaro. Ma quanto diverso, sarà tutto da scoprire (ma il primo teaser trailer ufficiale mostrato al DC FanDome ci ha già dato un'idea).

The Batman uscirà nelle sale a ottobre 2021.