The Batman, nuova stupenda fan-art trasforma Robert Pattinson in un fumetto

L'artista Sayak Das ha realizzato per i suoi follower del social network Instagram un'illustrazione impressionante che mostra Robert Pattinson in versione fumetto e nei panni del Cavaliere Oscuro per The Batman, attesissimo nuovo cinecomic DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

L'immagine, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, mostra Pattinson in piedi sulla Batmobile, in fiamme: sebbene l'immagine è tecnicamente una fan art, sembra così accurata che potrebbe essere scambiata per una cover ufficiale della DC Comics.

Ricordiamo che Pattinson è stato scelto come il nuovo Batman all'inizio dello scorso anno, col film di Reeves (Il pianeta delle scimmie, Cloverfield) si concentrerà sui primi anni di "carriera" del giovane Bruce Wayne come vigilante di Gotham City. La trama al momento è sconosciuta, ma secondo quanto riferito il film avrà dei toni molto noir e si concentrerà come mai prima d'ora sulle capacità investigative del Cavaliere Oscuro, spesso tralasciare dai precedenti adattamenti cinematografici. Nel cast compariranno diversi personaggi popolari dei fumetti, tra cui Catwoman (Zoe Kravitz), l'Enigmista (Paul Dano), il Pinguino (Colin Farrell), Alfred (Andy Serkis), il commissario Jim Gordon (Jeffrey Wright) e Carmine Falcone (John Turturro).

Stando ai rapporti, Reeves e Pattinson avevano girato circa il 25% dell'intero film prima che la produzione venisse chiusa per la pandemia di COVID-19, anche se in questi giorni i lavori sono stati finalmente autorizzati a ripartire. Inizialmente previsto per un'uscita nel giugno del 2021, il film è stato comprensibilmente rimandato ad ottobre 2021.

