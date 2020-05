The Batman: la nuova fantastica fan art immagina Daniel Craig come Due Facce

Dopo due mesi di lockdown a causa della Pandemia da Coronavirus, il set inglese di The Batman di Matt Reeves è pronto a ripartire, con Robert Pattinson che finalmente può abbandonare la quarantena e tornare a lavorare, il che per i fan è un bene, dato che potrebbero presto arrivare nuove immagini della lavorazione.

Tra queste, potrebbe magari esserci un primo first look non ufficiale del Pinguino interpretato da Colin Farrell o del ben più sostanzioso ruolo dell'Enigmista affidato a Paul Dano. In pratica, uno sguardo ravvicinato ai nemici che il Cavaliere Oscuro dovrà affrontare nella sua nuova missione cinematografica, che sarà molto più vicina ai toni del detective-noir e delle prime storie a fumetti, senza però tradire una certa modernità e un costrutto evolutivo del personaggio di Batman.



A mancare tra i nemici sarà comunque Due Facce, che in un primo momento era stato vociferato nel parterre di villain ma mai confermato, anche nel cast definitivo. Magari lo vedremo in un secondo o terzo capitolo, ma i fan hanno già cominciato da tempo a fantasticare su quale attore potrebbe interpretarlo. E l'ultima fan art approdata online immagina l'ottimo Daniel Craig nel ruolo, come potete anche ammirare in calce, nell'immagine.



The Batman vede nel cast anche Zoe Kravitz come Catwoman e Andy Serkis nei panni di Alfred, per un'uscita prevista nelle sale il 1° ottobre 2021.