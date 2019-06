The Batman, una nuova fan art immagina Vanessa Hudges nei panni di Catwoman

Dopo un lungo rumoreggiare, la Warner Bros. e Matt Reeves hanno scelto Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne nell'attesissimo The Batman - questa volta ufficialmente -, ma dopo il casting principale i fan vogliono adesso i nomi dei co-protagonisti, il cosiddetto "contorno", compreso quello della nuova Catwoman.

Che poi ci sia o meno nel film, questo è ancora tutto da vedere (nuovi rumor direbbero di sì), ma intanto i fan si sono come sempre attrezzati con l'immaginazione, fantasticando attraverso l'arte digitale su Vanessa Hudges nei panni della Gatta Ladra a firma DC. L'immagine ci viene regalata oggi dall'artista Datrinti, ma non è comunque il primo appassionato a pensare all'attrice nei panni di Catwoman, il che potrebbe creare un pattern importante per la Warner, che chissà, potrebbe persino scegliere di provinarla nel ruolo.



Come già spiegato, il The Batman di Matt Reeves sarà (o almeno così sembrerebbe) soltanto il primo film di una nuova trilogia completa sul personaggio. Nel film dovrebbero anche comparire il Pinguino (forse troveremo Josh Gad nel ruolo?), l'Enigmista e anche Robin, ma al momento sono tutti rumor non confermati - anche se speriamo ci sia un fondo di verità.



L'uscita nel film è prevista per il 25 giugno 2021.