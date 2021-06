The Batman, finalmente novità per il film con Robert Pattinson: si torna sul set?

Le riprese di The Batman si sono ufficialmente concluse a marzo scorso, e da allora i fan sono in attesa di un nuovo trailer che potrebbe arrivare dal palcoscenico virtuale del già annunciato DC FanDome 2021.

Nel frattempo, però, c'è grande attesa per ogni briciolo di informazioni o aggiornamento riguardante il cinecomic scritto e diretto da Matt Reeves e con protagonisti Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell e Paul Dano: nuove indiscrezioni sono emerse nelle scorse ore, con il Daily Record che ha segnalato il ritorno a Glasgow della produzione per le canoniche riprese aggiuntive.

Una fonte vicina al giornale ha dichiarato: "Si prevede che il ritorno della troupe riguarderà principalmente alcune riprese aggiuntive, probabilmente di alcune scene di stunt". Inoltre, il magazine annuncia anche che Robert Pattinson e Colin Farrell prenderanno parte alle riprese aggiuntive, dettaglio che sicuramente farà scattare sull'attenti tutti i fan scozzesi di Batman. Sempre secondo la fonte, le riprese "si svolgeranno di nuovo alla Necropoli della città e anche a Merchant City e dovrebbero durare circa una settimana in totale. Poi andranno a York per altre due settimane di lavoro con l'obiettivo di terminare completamente la produzione entro la fine di luglio".

Ricordiamo che The Batman ha una data di uscita fissata al 4 marzo 2022. Una serie spin-off prequel incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham City e ambientata un anno prima degli eventi del film è attualmente in produzione per il servizio di streaming on demand HBO Max.