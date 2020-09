The Batman, novità per il film con Robert Pattinson: faranno felici i fan di Nolan!

Sono arrivate preziose novità dal set di The Batman, esattamente sette giorni dopo la riapertura della produzione grazie alla guarigione di Robert Pattinson, che aveva bloccato i lavori per alcune settimane.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato su Production Weekly, infatti, il film scritto e diretto da Matt Reeves la prossima settimana si sposterà dalla Scozia agli Stati Uniti per una nuova sessione di riprese. Ma non finisce qui: stando a quanto riportato, infatti, le nuove scene di The Batman verranno girate a Chicago, Illinois.

Chicago rappresenta ormai una vera e propria casa per il supereroe DC, negli scorsi anni utilizzata per diverse riprese in esterni per Batman v. Superman e Justice League, senza contare ovviamente il ruolo ricoperto nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, nella quale fu un vero e proprio personaggio centrale alla storia di Bruce Wayne. Inoltre, sul lato televisivo, Chicago è stata anche la casa di Batwoman, la nuova serie del network The CW.

Da segnalare anche il rapporto di Screen Magazine, che fornisce un po' più di contesto per lo scoop di Production Weekly: il magazine sottolinea infatti che la produzione di The Batman è prevista per una sessione di riprese di cinque giorni in due diversi fine settimana, quello del 16-18 ottobre e quello del 24-25 ottobre, con i ciak che si svolgeranno nel centro della metropoli e includeranno "ampie sequenze di guida".

Non ci sono tuttavia indicazioni su quale sarà la portata della produzione, né se il cast principale del film sarà incluso o se saranno presenti principalmente controfigure ed extra aggiuntivi.

Ma a proposito di sessioni di riprese: avete già saputo che Zack Snyder tornerà sul set di Justice League per completare il suo film, e che con lui ci saranno anche Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot?