The Batman: avete notato come il film di Matt Reeves ha aperto la strada a Harvey Dent?

Il sito dell'Enigmista sta continuando ad anticipare il sequel di The Batman lasciando grossi indizii sul debutto di Harvey Dent, ma a ben guardare il regista e sceneggiatore Matt Reeves aveva già aperto la strada all'esordio del futuro villain Due Facce durante la storia del film.

Nel secondo anno di attività di Bruce Wayne come Batman a Gotham City, ovvero il periodo temporale in cui The Batman è ambientato, il procuratore distrettuale della metropoli è Gil Colson, interpretato da Peter Sarsgaard. Tuttavia nel secondo atto della narrazione Colson fa una bruttissima fine per mano dell'Enigmista durante una scena al cardiopalma: con l'Enigmista dietro le sbarre e Gotham decisa a rinascere sotto la guida del nuovo sindaco Bela Real, ci sarà ovviamente bisogno di un nuovo procuratore distrettuale.

Fatta eccezione di Batman Forever, nel quale è già Due Facce fin dall'inizio, Harvey Dent viene sempre introdotto come procuratore distrettuale, e il suo 'lato buono' è tutto ciò che Gil Colson non è stato: Colson era assolutamente corrotto e lavorava a stretto contatto con Carmine Falcone, cosa che lo ha messo nel mirino dell'Enigmista, mentre Harvey è un uomo leale, nobile e crede veramente nella giustizia; prima di diventare Due Facce, Harvey Dent è il miglior alleato che Batman possa avere.

Insomma, alla fine di The Batman Matt Reeves ha lasciato un grande vuoto nell'elite politica di Gotham, e una figura come Harvey Dent non può che far comodo ad una città che deve rinascere. E che il sito dell'Enigmista abbia giocato sulla data di pubblicazione di un famoso fumetto dedicato a Due Facce, sembra effettivamente puntare alla presenza di Dent nel sequel di The Batman. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti sul film, ecco perché Batman registra le scene con telecamere nascoste nelle lenti a contatto.