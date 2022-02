The Batman: ma non è che Warner Bros. sta prendendo tutti in giro con Enigmista?

Mentre Robert Pattinson anticipava i sequel di The Batman, l'account ufficiale del film ha pubblicato su Twitter un post che ha fatto insospettire i fan: e se Warner Bros. stesse ingannando tutti con Enigmista?

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, qualche giorno fa il regista Matt Reeves ha condiviso un nuovo poster di Enigmista, scrivendo in didascalia: "Smascheriamo la verità". Il giorno successivo, il 2 febbraio, l'account ufficiale di The Batman ha risposto alla pubblicazione dell'autore, scrivendo: "E' tempo di scoprire chi si nasconde davvero sotto quella maschera".

La frase, geniale dal punto di vista del marketing (e sotto questo aspetto, finora, il film Warner pare non aver sbagliato una virgola), è ovviamente pensata per far discutere: in base alle informazioni note finora, sotto la maschera dell'Enigmista ci sarà Paul Dano, ma il post dell'ufficio stampa ha riacceso nei fan vecchi sospetti relativi ad un secondo misterioso villain di The Batman, che potrebbe agire insieme all'Enigmista: in passato i sospetti erano caduti su Hush, famoso villain legato al passato di Bruce Wayne nei fumetti, e come mostrato nei vari trailer del film l'Enigmista di Matt Reeves sembrerebbe essere a conoscenza di alcuni segreti della famiglia Wayne.

Voi cosa ne pensate? E se Matt Reeves e la Warner Bros. stiano pilotando il marketing di The Batman per nascondere in piena luce un secondo villain? Che sotto la maschera dell'Enigmista ci sia un altro attore? Solo teorie al momento, ma i fan in queste ore si stanno scervellando: diteci cosa ne pensate voi!