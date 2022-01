The Batman, ma non solo: quali saranno i più grandi successi del 2022?

Il 2022 si preannuncia come un anno piuttosto divertente dal punto di vista cinematografico: salvo incidenti di percorso dovuti alla pandemia ancora in atto, l'anno appena iniziato dovrebbe portare sul grande schermo un po' di film dal successo assicurato. Ma quali sono, sulla carta, i candidati alla top 10 degli incassi?

Partiamo da The Batman: il più lungo film di sempre sul Cavaliere Oscuro esordirà il prossimo 4 marzo e può già vantare l'hype delle grandi occasioni, tanto per la fama del personaggio quanto per un cast di altissimo livello; sempre in ottica DC pensiamo poi a The Flash, il film che riporterà sul grande schermo, oltre all'eroe di Ezra Miller, anche i Batman di Ben Affleck e Michael Keaton.

Chiudiamo il capitolo DC con Aquaman: The Lost Kingdom, che riporterà in scena uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico, l'Arthur Curry di Jason Momoa: occhio, però, all'antipatia dei fan per una Amber Heard mai troppo amata a causa delle sue vicende private! Anche Disney, ovviamente, conta di poter dire la sua: Lightyear sembra un gol a porta vuota in tal senso, ma vedremo in che modo la produzione deciderà di distribuire il film con Chris Evans.

Fuochi d'artificio anche in casa Marvel: l'MCU ha in serbo tre pezzi da novanta con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder e Black Panther: Wakanda Forever, ma anche lo Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part 1) targato Sony sembra non voler fare sconti! Chiudiamo con un film che porta addosso il peso di un'eredità pesantissima: stiamo parlando di Avatar 2, chiamato a reggere il peso delle aspettative dopo un predecessore che, ormai più di un decennio fa, ha scritto la storia del cinema di fantascienza.

E voi, quale di questi film attendete con maggior trepidazione? Credete che tutti i titoli in questione manterranno le aspettative o temete delusioni? Fatecelo sapere nei commenti! Una cosa è certa: questo 2022 sarà un anno tutt'altro che noioso.