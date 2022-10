The Batman, non solo il sequel: Matt Reeves sta sviluppando spin-off su diversi villain DC

Dopo la conferma di Man of Steel 2 con Henry Cavill come Superman in lavorazione in casa Warner Bros Discovery, Hollywood Reporter nella sua lunga esclusiva offre anche un prezioso sguardo al futuro del franchise di The Batman.

La saga con protagonista Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne sviluppata dal regista e sceneggiatore Matt Reeves, infatti, a quanto pare è destinata ad espandersi a macchia d'olio: come si legge sulle pagine del The Hollywood Reporter, l'autore non sta solo lavorando all'attesissimo sequel di The Batman, ma sta anche sviluppando una serie di film spin-off incentrati su diversi villain di Batman: tra i nomi citati dal magazine alcuni più o meno noti, come Spaventapasseri, Clayface e il serial killer Professor Pyg.

Hollywood Reporter riferisce che tutti questi progetti sono in una fase molto iniziale dello sviluppo, ma nelle scorse settimane - presumibilmente dalla firma del contratto in esclusiva con Warner Bros., avvenuta ad agosto scorso - Matt Reeves sta incontrando sceneggiatori e registi per espandere l'universo di The Batman: il piano è quello di assumere il ruolo di produttore e supervisore di questi spin-off, concentrandosi personalmente sullo sviluppo dei film dedicati a Batman, con The Batman 2 attualmente in fase di sviluppo. Nel frattempo, lo ricordiamo, l'autore si sta anche preparando alla serie tv sequel spin-off Pinguino, che sarà ambientata circa una settimana dopo gli eventi del primo film: le riprese partiranno a febbraio 2023.

Che cosa ve ne pare? Quali sono le vostre aspettative per il franchise di The Batman? E quali villain vorreste vedere esordire? Ditecelo nella sezione dei commenti.