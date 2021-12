The Batman, non fa parte del DCEU? Parla il produttore Dylan Clark

Come sappiamo, The Batman sarà slegato dal DCEU, e nel corso di un'intervista per Empire, il produttore della pellicola Dylan Clark ha raccontato che l'approccio personale di Reeves ha spinto il film su Bruce Wayne fuori dal DCEU.

In verità, se Ben Affleck fosse rimasto, molto probabilmente il film solista del suo personaggio non sarebbe uscito dal DCEU. Tuttavia l'arrivo di Reeves ha cambiato le carte in tavola, perché come spiegato anche dal produttore, il regista aveva bisogno di "essere in grado di creare un'iterazione con un aspetto personale". Dunque aveva bisogno di elementi, trama e personaggi che gli dessero la libertà di uscire dal cammino segnato dall'Universo.

"Warner Bros. ha un multiverso in cui stanno esplorando diversi modi di far muovere il personaggio... Noi però non siamo coinvolti da questa cosa." ha dichiarato Dylan Clark "Matt è interessato a portare questo personaggio a raggiungere le sue profondità emotive e a scuoterlo fino al midollo". Un inizio sicuramente interessante, che non lascia dubbi sul coinvolgimento nel DCEU del protagonista di Reeves.

Questo, chiaramente, potrebbe portare alla nascita di un franchise nuovo come dichiarato anche da Pattinson, che spera di tornare a interpretare il personaggio in futuro. Per il momento, noi, ci limitiamo ad attendere The Batman, che arriverà in sala a partire dal 3 Marzo.