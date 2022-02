The Batman, non crederete alla nuova trovata pubblicitaria con Enigmista!

Una vittima dell'Enigmista è al centro di un'iniziativa di guerrilla marketing per The Batman, l'atteso reboot di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. "No more lies" è la scritta che campeggia sul cartellone promozionale del film, in arrivo nelle sale cinematografiche tra un mese.

Il cartellone pubblicitario richiama evidentemente il primo trailer di The Batman, nel quale abbiamo visto il Batman di Pattinson sulla scena del crimine di una vittima con il volto coperto dal nastro adesivo con una scritta d'inchiostro scarlatto: "No more lies", niente più bugie.

Il trailer in questione mostrava per la prima volta qualche dettaglio in più sul villain interpretato da Paul Dano: "Sono qui per smascherare la verità su questa città" afferma nel trailer in riferimento alla ricerca dell'identità segreta del Cavaliere Oscuro, protettore di Gotham City.

La scritta "No more lies" campeggia sul grande cartellone avvistato in Germania, che potete vedere nel post Instagram a fine articolo: al centro, una delle vittime dell'Enigmista ricoperta totalmente di nastro adesivo, con il quale è stata disegnata attorno ad essa una sagoma di pipistrello.

La strategia promozionale di The Batman in queste settimane sta facendo discutere molto e c'è chi si chiede se Warner Bros stia prendendo in giro tutti con i suoi post - per l'appunto - enigmatici (come la frase "E' tempo di scoprire chi si nasconde davvero sotto quella maschera"), che hanno dato vita a nuove teorie da parte dei fan sulla possibilità che nella pellicola possa apparire un secondo villain.

L'attesa per The Batman si riduce sempre di più: manca ormai meno di un mese all'arrivo del film nelle sale, previsto per il 3 marzo. Proprio ieri sono state diffuse nuove foto di The Batman, che mostrano i dettagli del costume del Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson.