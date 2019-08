The Batman, tutti i nomi, i rumor e le informazioni: Jamie Foxx il nuovo Enigmista?

Con le recenti informazioni trapelate sull'idea originale di Ben Affleck per il suo The Batman, abbiamo ritenuto che valesse la pena riepilogare ciò che sappiamo finora sul prossimo e attesissimo film scritto e diretto da Matt Reeves.

Attualmente intitolato The Batman come lo era il progetto di Affleck (e come il progetto di Affleck, anche in questo caso si tratta ancora di un titolo provvisorio) il film avrà per protagonista Robert Pattinson, che interpreterà Bruce Wayne e il suo alter-ego, il Cavaliere Oscuro.

Si prevede che tutti i ruoli relativi secondari vicini alla figura di Bruce/Batman, come Alfred e il commissario Gordon, saranno riproposti per adattarsi al meglio alla visione di Reeves, secondo il quale il film non sarà un film di supereroi standard con elementi di azione e fantascienza, ma racconterà invece una storia noir completamente originale che consentirà una narrazione da giallo-poliziesco ispirato a Chinatown di Roman Polanski e ai film di Alfred Hitchcock. La trama dovrebbe avere a che fare con una cospirazione legata alle origini di Gotham City, che Batman dovrà rivelare esplorando il sottobosco criminale della metropoli.

Secondo precedenti dichiarazioni di Reeves, l'esplorazione della mentalità di Bruce/Batman sarà al centro della storia, con l'autore che ha precisato che per raccontare la psiche del protagonista si ispirerà a grandi linee a Lo Strano Caso del Dottor Jakyll e del Signor Hyde, celebre romanzo gotico di Robert Louis Stevenson. Le abilità investigative di Batman, nei fumetti conosciuto come il più grande detective del mondo, saranno esplorate come nessun altro adattamento cinematografico ha fatto finora.

Più fonti hanno confermato che l'attuale gruppo di antagonisti include il Pinguino, Catwoman e l'Enigmista: tra gli altri sono stati citati anche Harvey Dent/Due Facce, Firefly e il Cappellaio Matto.

Per quanto riguarda la lista dei desideri della Warner Bros. per gli attori, invece, le voci più recenti vorrebbero Paul Walter (I, Tonya, BlackKkKlansman) associato al ruolo del Pinguino e John David Washington in quelli di Harvey Dent (David Washington che sta girando in questi giorni Tenet insieme proprio a Robert Pattinson). Secondo quanto riferito, inoltre, Jamie Foxx e Giancarlo Esposito sono in corsa per l'Enigmista, mentre Vanessa Kirby dovrebbe interpretare Catwoman. Tra tutti, la più vicina al ruolo sarebbe essere proprio l'attrice di Mission: Impossible - Fallout.

La data di uscita ufficiale di The Batman, ad oggi, è fissata per il 25 giugno 2021. Secondo quanto riferito, una versione della sceneggiatura adatta per le riprese è finalmente completa, con la valutazione prevista per il film decisa a PG-13. I rapporti più recenti indicano che le riprese partiranno all'inizio del 2020, il che potrebbe confermare le voci secondo cui la trama del film avrà luogo durante la stagione invernale.

Greig Fraser sarà il direttore della fotografia, con James Chinlund scelto come production designer. Michael Giacchino dovrebbe comporre la colonna sonora, anche se attualmente non è ancora stato annunciato in via ufficiale. Il musicista, amico e collaboratore di lunga data di Reeves, ha potuto conoscere alcuni dettagli in anteprima, e ha descritto The Batman come qualcosa di fantastico.