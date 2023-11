The Batman: Nolan svela perché non parlerà mai del film con Robert Pattinson

È stato un film di grande successo, e il costume di The Batman è stato inserito in Batman: Arkham Night. Un regista sicuramente adatto a parlare dell’Uomo Pipistrello sarebbe Christopher Nolan, ma una volta postagli la fatidica domanda, il cineasta si è rifiutato di rispondere.

Variety ha chiesto al regista della trilogia del Cavaliere Oscuro un parere sul film di Matt Reeves con Robert Pattinson (qui trovate la nostra recensione di The Batman), ma Nolan si è rifiutato di rispondere, perché? “Se cominciassi a parlare di Cinecomics, sarebbe l'unica cosa a cui qualcuno presterebbe attenzione". Una scelta più che lecita e comprensibile quella dell’artista, che preferisce concentrarsi sui suoi progetti

“Le idee possono arrivare da ogni parte. Ho fatto un remake, ho realizzato adattamenti da fumetti e romanzi e ho scritto sceneggiature originali. Sono aperto a tutto. Ma come scrittore e regista, qualsiasi cosa io faccia, devo sentirmi completamente padrone di essa. Devo renderla originale per me: Il seme iniziale di un'idea può provenire da altrove, ma deve passare attraverso le mie dita su una tastiera e uscire solo attraverso i miei occhi.”

Parole ispirate quelle del regista, reduce dall’enorme successo di quella che si potrebbe definire come la pellicola più importante del 2023, Oppenheimer. Alcuni rumour indicano che Christopher Nolan potrebbe essere a capo del progetto per la realizzazione di un prossimo film di James Bond, di cui lo stesso cineasta si è sempre dichiarato grande fan. Non resta quindi che attendere sviluppi.