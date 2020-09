The Batman, Nolan esalta Robert Pattinson: 'Riesce a fare tutto ciò che si mette in testa'

Nel corso di una recente intervista promozionale Christopher Nolan, regista e sceneggiatore di Tenet e della trilogia del Cavaliere Oscuro, ha esaltato l'attore Robert Pattinson, co-protagonista dello sci-fi attualmente in sala e futuro Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves.

Parlando con ET per promuovere Tenet, il regista de Il Cavaliere Oscuro e The Prestige ha avuto modo di sponsorizzare Robert Pattinson rievocando il tempo passato insieme sul set di Tenet.

"Avendo lavorato con Rob, posso dire con totale fiducia che può fare assolutamente tutto ciò che vuole, tutto ciò che si mette in testa di fare. E non potrei essere più entusiasta di vedere cosa farà con Batman".

L'acclamato regista ha anche affermato che è sempre necessario portare volti nuovi per far prosperare il mito di Batman. "Una delle prime cose che ho imparato quando siamo andati a parlare con i dirigenti della DC prima di Batman Begins", ha aggiunto Nolan, "è che il personaggio di Batman vive di reinterpretazione. Ogni generazione crea la propria versione, questo è ciò che permette alla leggenda di prosperare, in un certo senso".

Quali sono le vostre aspettative per The Batman? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un'esegesi del cinema di Christopher Nolan e ad un saggio su Tenet e il cortocircuito dell'immagine.