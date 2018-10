The Batman: no, Jack O'Connell non è in lizza per la parte del Cavaliere Oscuro

Alla fine il rumor diffuso da That Hashtag Show secondo cui Jack O’Connell sarebbe stato in lizza per la parte di un giovane Batman nel film di Matt Reeves si è rivelato infondato.

Secondo il sito, infatti, la Warner Bros. Pictures aveva puntato gli occhi su Jack O'Connell come nuovo Bruce Wayne in The Batman, confermando anche l’intenzione di Reeves di volere un Batman decisamente più giovane per il suo film, a differenza di quello più attempato voluto da Zack Snyder per il suo ciclo di pellicole, nelle quali ha avuto il volto di Ben Affleck.

Umberto Gonzalez, di Heroic Hollywood, ha invece confermato che queste voci sono totalmente incorrette: “Come ho già detto in precedenza, l’attuale team della DC è pienamente concentrato a completare una sceneggiatura, prima di iniziare qualsiasi tipo di casting”. Ricordiamo che lo stesso Reeves, lo scorso mese, aveva annunciato di aver completato la prima stesura dello script e che questa non sarebbe direttamente legata a Batman: Anno uno di Frank Miller. È quindi più che plausibile che si stia ancora lavorando a ulteriori rimaneggiamenti di quest’ultima.

The Batman è solo uno dei tanti progetti attualmente in fase di sviluppo alla Warner/DC, che includono il film su Flash, Green Lantern Corps, Birds of Prey, Black Adam, Cyborg, Supergirl, New Gods, Nightwing e Joker, con quest’ultimo slegato dal DC Extended Universe. The Batman dovrebbe iniziare la produzione nel corso del 2019.

Al momento ancora non è chiaro se questo The Batman farà parte o meno dell'Universo Cinematografico della DC Comics, in cui l'Uomo Pipistrello ha il volto di Affleck. Infatti, secondo altre indiscrezioni, la pellicola potrebbe essere un film completamente slegato - un po' come lo è il Joker con Joaquin Phoenix - ed è per questo che, in tutti questi mesi, si è parlato di un recasting del ruolo con un Bruce Wayne molto più giovane.