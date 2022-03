The Batman, Nicolas Cage vorrebbe interpretare un villain DC: scoprite quale

Nicolas Cage andò a tanto così dall'essere Superman, ma poi non se ne fece più nulla... Chi dice però che l'attore non possa entrare nell'universo DC nei panni di un villain, e magari andare contro il Batman di Robert Pattinson? Lui, dopotutto, ha già in mente il personaggio perfetto.

Se state cercate un villain da far affrontare al Batman di Robert Pattinson non serve andare oltre, perché Nicolas Cage ne ha già uno in mente.

Mentre infatti The Batman continua la sua corsa al botteghino, l'attore che quasi indossò i panni di Superman Nicolas Cage continua invece a promuovere il suo nuovo film, The Unbearable Weight of Massive Talent, e durante una recente intervista, l'argomento è virato prevedibilmente su un suo possibile ritorno al mondo dei cinecomic live-action (ricordiamo che di recente ha prestato la voce a Spider-Man Noir in Spider-Man: Un Nuovo Universo).

E a tal proposito, Cage non ha fatto il vago come in altre occasioni, anzi...

"Oh, c'è qualcosa che mi piacerebbe... Ci stavo pensando da un po', perché abbiamo questo nuovo Batman di Robert Pattinson. Non ho ancora visto il film, ma sono sicuro che sarebbe fighissimo vedere il suo Batman fronteggiare il villain che in tv, nella serie tv anni '60, era interpretato da Vincent Price, Egghead" ha rivelato l'attore, facendo riferimento al personaggio originale creato per lo show con Adam West.

"Credo che mi piacerebbe interpretare Egghead. Sono convinto che riuscirei a renderlo davvero terrificante, ho un'idea su come fare. Quindi fatelo sapere alla Warner... Hey, mi candido per interpretare Egghead!" ha poi concluso.

E voi, ce lo vedreste Nicolas Cage come Egghead in un sequel di The Batman? Fateci sapere nei commenti.