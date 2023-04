The Batman, Nicholas Hoult sportivo: 'Robert Pattinson è stata la scelta migliore'

Nicholas Hoult ha perso il ruolo di Batman nella nuova saga scritta e diretta da Matt Reeves, ma in una recente intervista promozionale si è detto un grande fan del Bruce Wayne di Robert Pattinson, ammettendo sportivamente la sua 'sconfitta'.

In una recente intervista promozionale con GQ Spagna, l'attore di Mad Max: Fury Road e Renfield, ha dichiarato: "Chiunque vuole interpretare Batman, e sinceramente ci speravo molto. Sono sicuro che se fai questa domanda alla maggior parte delle persone, ti risponderanno così. E in questo caso specifico, credo che le idee di Matt Reeves per la nuova saga siano a dir poco fantastiche e ha realizzato un film davvero brillante. Ma penso anche che Rob abbia fatto un ottimo lavoro con il personaggio, e mi è piaciuto vederlo nel film. Sinceramente, non credo che avrei fatto un lavoro buono come il suo, alla fin fine. Lui sembra perfetto per questo mondo così dark, non credo che avrei potuto inserirmi bene in quelle atmosfere come ha fatto Rob".

L'attore ha aggiunto: "Quando ti comunicano che non sei stato scelto, lì per lì è doloroso. Ma è così che funziona, e devi accettarlo, è la normalità in questo settore. Anzi, penso che sia probabilmente un mio grosso punto di forza come attore. Quando vengo scartato, sinceramente la prendo abbastanza bene, e quando vedo l'attore che hanno scelto al posto mio fare un ottimo lavoro, come in questo caso, mi diverto come spettatore e accetto la sconfitta. Riesco a dire tra me e me: 'Beh, si, dai, in fin dei conti era lui la scelta giusta.' Non ho mai pensato di boicottare il film, tipo non guardarlo per dispetto. È un bellissimo film e la prova di Rob è brillante".

Ricordiamo che The Batman 2 è quasi ai nastri di partenza e uscirà nell'ottobre 2025, con Robert Pattino che secondo le indiscrezioni potrebbe spuntare anche nella serie tv The Penguin, in uscita nel 2024. Nicolas Hoult, invece, sarà visto molto presto in Renfield, che rilegge il mito di Dracula in questa versione interpretato da Nicholas Cage, ma anche nell'ultimo film di Clint Eastwood Juror 2 e nell'atteso remake di Nosferatu diretto da Robert Eggers.