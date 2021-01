The Batman, Nicholas Hoult diventa Due Facce in una nuova fan-art

Bisognerà pazientare un bel po' prima di ammirare il lavoro fatto da Matt Reeves con questo The Batman: il film con Robert Pattinson ha subito, come tante altre produzioni, gli slittamenti dovuti ai problemi causati dall'emergenza coronavirus e non sbarcherà in sala prima del 2022. Come fare, dunque, per ingannare l'attesa?

I fan, in questi casi, hanno sempre la soluzione a portata di mano (con la gentile collaborazione dei social, naturalmente): nel corso di questi ultimi mesi, infatti, sul web è stato tutto un fiorire di fan-art ispirate al film di Reeves, talvolta basate sul cast effettivo, altre volte su attori che nulla dovrebbero avere a che fare con questo The Batman.

È quest'ultimo il caso di Nicholas Hoult: l'attore è stato infatti immaginato dai fan nel ruolo di Due Facce, in una versione del celebre villain visibile in queste ore tra Instagram e Twitter. Stando a quanto sappiamo, il personaggio non dovrebbe fare la sua comparsa nel film con Robert Pattinson: nel caso (decisamente probabile) di un sequel, però, perché non tenerlo in considerazione?

Vi piacerebbe vedere Nicholas Hoult nel ruolo che fu di Aaron Eckhart nella trilogia di Nolan? Diteci la vostra nei commenti! Mentre Jared Leto parla del futuro del suo Joker, intanto, sono in molti a chiedersi se l'Enigmista di The Batman non possa diventare il nuovo Joker.