The Batman, da Mountain Dew arriva la bevanda ispirata all'Enigmista

In attesa dell'uscita di The Batman, il reboot cinematografico diretto da Matt Reeves che avrà per protagonista Robert Pattinson, i fan potranno presto dissetarsi pensando al film. A quanto risulta, infatti, Mountain Dew sta per mettere in commercio una nuova bevanda, la Riddler's Brew, ispirata all'Enigmista, che sarà interpretato da Paul Dano.

Nel tweet in calce alla notizia possiamo vedere una foto della bevanda, che sembrerebbe avere un colore tra il blu scuro e il viola. Non è invece stato comunicato quale sarà il suo profilo aromatico.

Mountain Dew, marchio di proprietà della Pepsi, ha già alle spalle altre collaborazioni con la DC e i film di Batman. Nel 2012, infatti, era stata lanciata un'altra bevanda, la Dark Berry, in occasione dell'uscita di Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno.

In The Batman, descritto come il film più dark di sempre dedicato all'Uomo Pipistrello, l'enigmista commetterà una serie di efferati omicidi. Come si vede anche dalle immagini del primo trailer di The Batman, non mancheranno sadismo e crudeltà verso le sue vittime.

Intanto, nonostante il lockdown nel Regno Unito le riprese di The Batman continuano. L'uscita del film, già più volte rimandata a causa della pandemia, è al momento prevista per il 4 marzo 2022.