The Batman e Moon Knight: a marzo la prima battaglia DC vs Marvel del 2022

Il primo trailer ufficiale di Moon Knight pubblicato dai Marvel Studios, oltre a mostrare le prime immagini della serie Disney Plus, ha anche confermato la data d'uscita del primo progetto MCU del 2022, curiosamente molto vicina a quella di The Batman della DC Films.

Il film con Robert Pattinson approderà infatti sul grande schermo il 3 marzo prossimo, mentre la serie tv guidata da Oscar Isaac sarà disponibile sul servizio di streaming on demand Disney Plus a partire dal 30 marzo: si prospetta dunque un mese di fuoco per i fan dei cinecomics, che anche quest'anno si ritroveranno a godere dell'eterno duello a distanza tra Marvel e DC.

L'ironia di certo non è sfuggita ai fan più attenti delle due case di produzione, dato che nel mondo dei fumetti Moon Knight è spesso definito il 'Batman della Marvel': una delle molteplici personalità del protagonista Marc Spector non a caso è quella di un 'ricco uomo d'affari' che sfrutta il suo conto in banca per foraggiare la propria crociata contro il crimine, in maniera non troppo diversa dal modus operandi di Bruce Wayne. Inoltre, entrambi i personaggi sono vigilanti mascherati privi di superpoteri che nelle loro avventure devono fare affidamento solo sul proprio corpo e sulle proprie abilità (oltre ai rispettivi gadget, ovviamente) per sconfiggere i vari avversari. Sia Batman che Moon Knight sono poi personaggi profondamente drammatici, anche se a distinguerli c'è una grossa differenza: il codice morale del cavaliere oscuro gli impedisce di uccidere i criminali, al contrario Moon Knight spesso e volentieri non si pone minimamente il problema!

La 'sfida' Moon Knight vs The Batman inoltre sembra quasi uno strano scherzo del destino, dato che come sappiamo i piani della Disney e della Warner Bros. erano notevolmente diversi in principio: a causa del covid il film di Matt Reeves è stato rinviato numerose volte, e allo stesso modo inizialmente in casa Marvel era previsto che fosse Doctor Strange in the Multiverse of Madness a dare il via al 2022 del MCU. A tal proposito, a novembre prossimo la DC esplorerà il proprio Multiverso con The Flash di Andy Muschietti, e proverà a replicare il successo di Spider-Man: No Way Home riportando in campo i Batman di Ben Affleck e Michael Keaton. Insomma, l'anno è appena iniziato a i fan ne vedranno delle belle!

Quale di questi progetti attendete di più? Ditecelo nei commenti. Per par condicio, vi lasciamo anche al nuovo trailer di The Batman.