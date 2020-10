The Batman, Michael Giacchino rivela: 'Ecco perché abbiamo usato quel pezzo dei Nirvana'

Sono vari i motivi per cui il trailer di The Batman ci ha fatto un'ottima impressione: la scelta delle musiche ha sicuramente giocato un ruolo importante, contribuendo a creare l'atmosfera giusta per far sì che il già altissimo hype creatosi attorno al film di Matt Reeves crescesse di un'ulteriore spanna.

Musiche tra cui abbiamo trovato a sorpresa anche Something in the Way, pezzo dei Nirvana presente nel leggendario Nevermind, album simbolo del grunge e dell'iconica band capitanata da Kurt Cobain. Ma come si è finiti ad inserire il brano nel trailer di The Batman?

A spiegarlo è stato il compositore Michael Giacchino: "Penso che siamo stati fortunati quando è stato il momento di dedicarci al trailer. Abbiamo avuto la fortuna che il mio tema principale andasse perfettamente in sintonia con la canzone. Loro mi mandarono il trailer e mi chiesero tipo: 'Dobbiamo modificarlo ancora?' Ed io: 'Non lo so. Mi piace come suona, mi piace il modo in cui [i pezzi] sono stratificati'. Dissi di aggiungere un altro paio di cose, ma non molto. Avevano fatto davvero un ottimo lavoro col trailer. Era davvero un gran bel modo per dire: 'Ecco a voi il nuovo Batman'".

Vi è piaciuto il trailer del film? Diteci la vostra nei commenti!