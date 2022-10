The Batman: Michael Giacchino non conosceva il brano dei Nirvana nel film di Matt Reeves

Fin dal primissimo trailer ufficiale, la promozione di The Batman è stata accompagnata anche da Something in the Way, celebre brano dei Nirvana contenuto nell'immortale album Nevermind e inserito nella colonna sonora del cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di un tormentato Bruce Wayne. Michael Giacchino non l'aveva mai sentita.

Pur non essendo mai stata pubblicata come singolo, la canzone ha conquistato un posto speciale nel subconscio della cultura pop dei primi anni '90 quando la band l'ha eseguita a "MTV Unplugged". Il concerto acustico fu registrato alla fine del 1993, ma fu pubblicato solo un anno dopo, dopo la morte del cantante dei Nirvana, Kurt Cobain. Per molti giovani degli anni '90 è stato un inno di angoscia esistenziale che non aveva bisogno di presentazioni.

In un'intervista rilasciata a Jack Giroux di Slash Film, Giacchino ha rivelato che prima di lavorare con il regista Matt Reeves a The Batman, non aveva mai sentito il brano dei Nirvana, che svolge un ruolo importante nel film. Non solo, ma aveva iniziato a lavorare alla colonna sonora prima di averla mai sentita, il che avrebbe potuto portare ad alcune gravi incongruenze tonali. Alla fine, tutto si è svolto in modo eccellente, ma avrebbe potuto essere più incasinato del covo dell'Enigmista.

Quando gli è stato chiesto se la canzone dei Nirvana avesse influenzato il modo in cui ha composto il tema di The Batman, dato che si intrecciano così bene, il compositore ha infatti rivelato a sorpresa:

"È davvero imbarazzante, ma non conoscevo quella canzone. Non conoscevo affatto quella canzone. Mi sento come un vecchio quando dice di non conoscere qualcosa. Naturalmente, ora la conosco. All'epoca in cui stavo scrivendo, non ne avevo idea. Non lo sapevo. È stata un'enorme fortuna che quei due (canzone e soundtrack) siano riusciti, in qualche modo e con qualche modifica, a vivere insieme per i trailer nel modo in cui li hanno fatti. Ha funzionato davvero bene".

Mentre si comincia a delineare la produzione di The Batman 2, stanno per partire le riprese di The Penguin, serie spin-off incentrata sul Pinguino di Colin Farrell.