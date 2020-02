The Batman, Michael Giacchino elogia il talento di Robert Pattinson

Michael Giacchino, compositore della colonna sonora dell'atteso The Batman di Matt Reeves, ha parlato della sua collaborazione con il regista e delle potenzialità di Robert Pattinson come nuovo interprete del Cavaliere Oscuro.

"Ne ho parlato con Matt per ben più di un anno, siamo come migliori amici perciò ne parliamo tutto il tempo e fa parte delle nostre normali conversazioni. 'Non sarebbe bello fare questo? Non sarebbe divertente fare quest'altro? Facciamo qualcosa di diverso'" ha spiegato il compositore parlando con HeyUGuys alla cerimonia dei BAFTA 2020. "Questo è ciò che proviamo a fare, prenderlo e realizzarne una nostra versione. Sperando che sia diversa da tutte le altre. Adoravo vedere i diversi approcci a Batman, quando prendevo un nuovo fumetto era bello trovare una nuova versione del personaggio, mi divertivo molto. Perciò a questo punto ci sentiamo come parte integrante di questo arazzo."

Per quanto riguarda il talento Pattinson, Giacchino ha commentato: "È sempre un procedimento, bisogna analizzare le questioni nel dettaglio e capire come muoversi, ma dal primo giorno sapevamo di avere un attore fantastico, davvero incredibile. In questo settore spesso vieni etichettato: fai una cosa e e se va bene sarà l'unica cosa per cui verrai riconosciuto. Ma per qualcuno come lui questo non è corretto. È un attore straordinario che sa fare praticamente ogni cosa, sapete? Ed è per questo che non vedo l'ora di vedergli fare qualcosa di nuovo in questo ruolo."

In coda all'intervista, il compositore ha anche rivelato di avere visto il nuovo (e ancora segretissimo) costume di Batman.

In attesa di sapere quando potremo mettere finalmente gli occhi sul Bruce Wayne di Pattinson, vi ricordiamo che le riprese del film sono iniziate ufficialmente da qualche giorno: qui trovate tutti i dettagli sulla produzione di The Batman.