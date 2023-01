The Batman, Michael Giacchino confessa: 'Per scrivere le musiche ho pensato a Beethoven'

La colonna sonora è sempre un elemento fondamentale nella buona riuscita del film. Questa è stato anche il caso di Batman. Secondo il compositore Michael Giacchino, infatti, l'ispirazione per realizzare le musiche di The Batman sarebbe arrivata pensando: "Come l'avrebbe scritta Beethoven?".

Strano ma vero. Per arrivare alle atmosfere cupe e oscure di The Batman, pare che il compositore abbia pensato ad una particolare idea per realizzare le musiche: "Ho pensato, 'E se Beethoven avesse scritto la colonna sonora di un film di Batman? Come suonerebbe? Come suonerebbe una moderna colonna sonora di Beethoven per Batman?' E non ho mai pensato di poter raggiungere le vette di ciò che Beethoven poteva fare, ovviamente. Ma era più un concetto, più un'idea, un approccio".

Recentemente il compositore è passato alla regia dirigendo l'acclamato speciale dei Marvel Studios Werewolf by Night. Giacchino dirigerà anche il remake di un classico sci-fi, decidendo di dividersi tra musica e macchina da presa. L'acclamatissima colonna sonora di The Batman ha un importantissimo ruolo all'interno del film sia per quanto riguarda il mantenimento della tensione sia nella creazione delle atmosfere tetre e drammatiche del film.

Dopo l'enorme successo dello speciale Michael Giacchino ha condiviso un video del dietro le quinte di Werewolf by Night. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!