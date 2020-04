The Batman sarà metaforico e personale, Matt Reeves rivela i noir che lo hanno ispirato

Durante un'intervista con il New York Times, il regista Matt Reeves ha parlato delle difficoltà del dirigere un film a grande budget e della massima libertà creativa che gli è stata concessa dalla Warner Bros. con il suo nuovo film, The Batman.

Reeves, che ha sempre ottenuto risultati grandiosi sia in termini di critica che di botteghino, con film come Cloverfield o The War - Il Pianeta delle Scimmie, ha spiegato che gli studi si approcciano a determinate proprietà intellettuali sempre nel modo in cui pensano di poterne guadagnare, e non è mai chiaro se i dirigenti dello studio saranno aperti alla visione di un nuovo regista. Tuttavia, nel caso di The Batman, il pieno controllo creativo era fondamentale per Reeves, che in caso contrario non avrebbe accettato.

"Non si sa mai se le persone responsabili di quelle proprietà intellettuali saranno aperte alla tua visione. Ma se non lo fossero state in questo caso, io non avrei fatto Batman. Ci sono già stati dei fantastici film su Batman e io non voglio fare un 'film su Batman'. Voglio fare qualcosa che abbia un grande valore emozionale. La mia ambizione è che sia incredibilmente personale e metaforico, di quel mondo e del nostro mondo."

Il regista ha anche citato Una squillo per l'ispettore Klute e Chinatown come massime ispirazioni del film: per chi non lo sapesse, si tratta di alcuni dei maggiori noir polizieschi della New Hollywood degli anni '70, diretti rispettivamente da Alan J. Pakula e Roman Polanski.

