The Batman, il messaggio di Jason Momoa a Zoe Kravitz: 'Ti voglio bene zozo'

La separazione tra Jason Momoa e Lisa Bonet sta avvenendo nel migliore dei modi: i due attori si sono già detti assolutamente intenzionati a mantenere buoni rapporti fondati sul reciproco affetto e rispetto, coinvolgendo ovviamente nel discorso anche i rispettivi familiari, come la figlia di Bonet Zoe Kravitz.

A dimostrazione di ciò arriva un post pubblicato in queste ore su Instagram proprio da Momoa, che si mostra impaziente di vedere la figlia della sua ex-moglie e di Lenny Kravitz all'opera nel ruolo di Selina Kyle nel The Batman di Matt Reeves.

Mentre Robert Pattinson parla delle paure del suo Bruce Wayne, dunque, Momoa condivide il poster del film ricordando ai propri fan la data d'uscita: "Sono così orgoglioso. Non vedo l'ora. 4 marzo, ti voglio bene zozo" scrive la star di Aquaman nel suo post, rivolgendosi direttamente all'attrice che raccoglierà l'eredità di Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway nel ruolo di Catwoman.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque: i buoni rapporti che intercorrono tra Momoa e la famiglia della sua ex-moglie confermano che anche nel burrascoso mondo di Hollywood la fine di una relazione non debba sempre corrispondere al diffondersi di veleni e rancori vari. Vicende private a parte, comunque, in giro si continua a parlare di una possibile scena di sesso tra Pattinson e Kravitz in The Batman. Sarà vero? Lo scopriremo tra qualche settimana.