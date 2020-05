The Batman: Mattson Tomlin scriverà 2084, nuovo sci-fi ispirato a George Orwell

Cinema, tv e letteratura pullulano di racconti distopici, e 1984 di George Orwell è sicuramente uno dei più noti in assoluto. Non stupisce dunque la correlazione con 2084, il nuovo sci-fi in lavorazione da Paramount Pictures e scritto dallo sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin.

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, Paramount avrebbe acqusito la sceneggiatura speculativa scritta da Tomlin, sceneggiatore di The Batman assieme al regista Matt Reeves.



I dettagli sulla pellicola al momento non sono molti, ma questa sarebbe stata descritta come una "sorella spirituale" del celebre 1984 di Orwell, che ricorda anche nel titolo.

Inoltre, pare che i suoi toni richiamino anche due film iconici come Inception di Christopher Nolan e The Matrix di Lana e Lilly Wachowski.



Tomlin ha già diversi progetti in lavorazione al momento: il talentuoso scrittore è infatti legato al live-action di Mega Man e alla nuova serie Amazon intitolata Fear Agent, per la quale collaborerà con il regista di Shazam!, David F. Sandberg.



Tra i produttori di 2084, invece, vi sarà un altro volto noto: Lorenzo di Bonaventura, rinomato per aver lavorato a diverse saghe cinematografiche quali Transformers e G.I. Joe, e più recentemente allo sci-fi con Mark Whalberg in uscita nel 2021 Infinite.