The Batman: Matthew McConaughey in lizza per il ruolo di Due Facce

A poche ore dalla cinquanta candeline di Matthew McConaughey, la star è stata accostata dal britannico Daily Mail al ruolo di Due Facce per The Batman, il nuovo progetto DC Films scritto e diretto da Matt Reeves.

Il vincitore del premio Oscar a quanto pare sarebbe in lizza per interpretare il ruolo del procuratore distrettuale di Gotham City Harvey Dent nel film che vedrà Robert Pattinson vestire i panni del Cavaliere Oscuro.

Per chi non lo sapesse, nei fumetti DC Harvey Dent viene lasciato orribilmente sfigurato sul lato sinistro del corpo dopo che il boss della mafia Sal Maroni gli lancia dell'acido durante un processo giudiziario ai suoi danni: la ferita lo rende pazzo trasformandolo nel villain Due Facce, uno dei più celebri e temuti nemici di Batman. Secondo i rapporti, Dent apparirà in The Batman ma diventerà Due-Facce solo nel sequel già pianificato. Come sappiamo, infatti, il film dovrebbe essere non solo il primo capitolo di una nuova trilogia con Pattinson, ma anche il primo passo di un Batman-Verse curato da Matt Reeves.



A margine, segnaliamo che le fonti suggeriscono che la competizione per il ruolo è agguerrita, e che anche John David Washington - protagonista di Tenet di Chris Nolan insieme a Pattinson - è stato preso in considerazione per la parte.



Vi ricordiamo che nelle scorse settimane Joe Kravitz ha firmato per vestire i panni di Catwoman, mentre è stato confermato che Paul Dano sarà l'Enigmista e Jeffrey Wright il commissario Gordon. I casting per l'ambizioso nuovo progetto della DC Films sono ancora in corso, dunque è lecito aspettarsi ulteriori notizie nei prossimi giorni.

In attesa di conferme o smentite sulla questione McConaughey, vi ricordiamo che l'inizio delle riprese è previsto per i primi mesi del 2020, con la data di uscita fissata per il 25 giugno 2021.

I dettagli relativi alla trama di The Batman sono attualmente segreti, anche se sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di criminali piuttosto vasta, inclusi Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle capacità investigative, una peculiarità quasi sempre ignorata dai precedenti adattamenti cinematografici.