The Batman: Matt Reeves vuole Mahershala Ali per la parte di Gordon

Iniziano a muoversi le acque sotto cui si nasconde The Batman, l'attesissimo nuovo film DC scritto e diretto da Matt Reeves: dopo i primi dettagli sulla trama emergono report secondo i quali Mahershala Ali sarebbe stato considerato per la parte del commissario Gordon.

Le voci di corridoio sostengono che il due volte premio Oscar è la prima scelta del regista, che avrebbe sempre e solo pensato a lui per il ruolo: al momento però non è chiaro se la produzione sia passata oltre o il corteggiamento sia ancora in corso, e la grossa ombra sulla questione è gettata ovviamente dall'ingresso di Ali nel Marvel Cinematic Universe come nuovo Blade.

Lo scooper Jeff Sneider, durante il suo podcast su Collider, ha dichiarato: "Ora che ha il suo film Marvel, non so se deciderà di fare un altro cinecomic. Ma sono abbastanza sicuro che sia la prima scelta di Matt Reeves per il commissario Gordon in The Batman."

Sempre secondo Sneider, attore e regista si sarebbero già incontrati per discutere la parte.

La notizia arriva neanche ventiquattr'ore dopo i report secondo i quali per Catwoman sarà scelta un'attrice di colore, con la prima scelta, Zoe Kravitz, che ha dovuto rinunciare alla parte a causa di precedenti impegni.

The Batman arriverà a giugno 2021.