The Batman: Matt Reeves vuole Jake Gyllenhaal come potenziale sostituto?

Anche seè appena uscito, i fan non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà il futuro all'Universo Cinematografico della DC Comics. Ed un rumor di oggi - alimentato dalle dichiarazioni di- vuolegià pronto a sostituire potenzialmente Affleck nei panni di

Secondo la voce di corridoio, Matt Reeves sarebbe a conoscenza della volontà, di Ben Affleck, di non continuare ad interpretare Batman nei prossimi film - incluso il The Batman in fase di sviluppo - e il regista avrebbe, dunque, già scelto il "rimpiazzo".

Secondo un nuovo aggiornamento del The John Campea Show, Reeves avrebbe messo gli occhi sopra l'attore Jake Gyllenhaal. Precisiamo che al momento sono solo rumor e che, nel caso ci fosse un fondo di verità, Affleck potrebbe comunque decidere di continuare ad interpretare Batman.

In ogni caso, una mossa del genere potrebbe 'distruggere' la continuity fortemente voluta dalla Warner e, dunque, Reeves e lo studio stanno analizzando le potenziali ipotesi per giustificare il recasting: ambientare The Batman anni prima di Batman v Superman, cosi da 'giustificare' un attore più "giovane" nel ruolo, oppure rendere The Batman uno dei film fuori dalla continuity dell'Universo Cinematografico DC e, dunque, scollegato dal resto delle pellicole.

Vi terremo aggiornati.