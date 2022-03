The Batman, Matt Reeves voleva Pinguino come villain del sequel: 'Ma la Warner...'

Dopo aver risposto alle polemiche sulla durata di The Batman, il regista e sceneggiatore del cinecomic DC Films Matt Reeves ha svelato qualche retroscena sul già attesissimo sequel nonché sullo spin-off tv dedicato al Pinguino.

Come saprete, infatti, il 'Batverse' che Reeves e Robert Pattinson hanno fondato con The Batman molto presto si espanderà, oltre che con gli eventuali prossimi sequel cinematografici, anche sul servizio di streaming on demand HBO Max, attraverso alcuni progetti spin-off o prequel pensati in esclusiva per la piattaforma. Tra questi ce n'è uno dedicato al villain di Colin Farrell, il Pinguino, che come per la Catwoman di Zoe Kravitz e l'Enigmista di Paul Dano riceverà la sua 'Origin-story' nel film da oggi in uscita nelle sale italiane.

La serie tv di Pinguino sarà dunque uno spin-off sequel di The Batman, al punto che, a quanto pare, utilizzerà delle idee che Matt Reeevs aveva pensato per il secondo capitolo cinematografico: parlando con Variety, infatti, il regista e sceneggiatore ha rivelato di aver proposto alla Warner Bros. di proseguire la storia di Pinguino narrata in The Batman nel prossimo film, "ma quando ho provato a esporre le mie idee mi hanno subito interrotto e mi hanno detto: 'E se ne facessimo una serie tv?'".

E' dunque altamente probabile che la serie con Colin Farrell uscirà prima di The Batman 2: "Credo in quello che abbiamo fatto con tutto me stesso, e sarei molto felice di avere la possibilità di tornare in questo mondo per raccontare altre storie", ha detto.

