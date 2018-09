The Batman: Matt Reeves twitta per la prima volta, in arrivo un annuncio ufficiale?

L'attesa per The Batman è talmente spasmodica che al regista Matt Reeves è bastato un tweet relativo a Batman e Gotham City per scatenare un vero e proprio terremoto mediatico, spingendo la stampa specializzata a credere che nei prossimi giorni la Warner annuncerà qualcosa di ufficiale.

Le immagini postate dall'autore sul proprio account Twitter sono relative ad una retrospettiva sulla serie tv anni '60 di Batman e rappresentano degli scatti con cui Reeves ha immortalato la bat-mobile, i costumi di alcuni iconici personaggi (come Catwoman, l'Enigmista e ovviamente Batman) e una targa di Gotham City. Come al solito, potete trovare le immagini in calce alla notizia.

Come di certo saprete nel corso degli ultimi mesi ci sono state molte indiscrezioni riguardo l'attesissimo The Batman, la maggior parte delle quali si concentrava sulla possibilità che il film avrebbe proseguito o meno la storia del Bruce Wayne di Ben Affleck. Recentemente Reeves ha stuzzicato i fan svelando alcuni dettagli della sua visione per il prossimo progetto DC, suggerendo che il copione era in fase di completamento. "Stiamo lavorando per ottenere la sceneggiatura nelle prossime due settimane", ha spiegato il regista al tour stampa estivo del TCA. "In questo momento, la mia testa è totalmente nella sceneggiatura. Notte e giorno, nel vero senso della parola. Nel senso che, appena finito questa intervista, me ne andrò da qui per tornare a a casa e lavorare sulla sceneggiatura."

Per il momento non ci resta che aspettare, quindi. Qualora la Warner dovesse rilasciare qualche dichiarazione ufficiale, ovviamente noi saremo i primi a riportarvelo.