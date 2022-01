The Batman: Matt Reeves svela le nuove spettacolari copertine di Total Film

Matt Reeves, regista dell'attesissimo The Batman, dopo aver spiegato perché ha rifiutato il Batman scritto da Ben Affleck, oggi ha svelato in un post su Twitter, che potete trovare in calce alla notizia, le nuove spettacolari copertine di Total Film dedicate al prossimo film del Cavaliere Oscuro con Robert Pattinson.

Così, poco dopo la pubblicazione dell'ultimo poster di The Batman, riceviamo del nuovo materiale promozionale del prossimo film DC. In particolare, come scrive Reeves nel suo tweet, si tratta delle due copertine del nuovo numero di Total Film, popolare rivista cinematografica britannica. Qui di seguito potete leggere il commento del regista nel dettaglio: "Hey! The Batman è sulla copertina del nuovo numero di Total Film - date un'occhiata alla copertina esclusiva per gli abbonati e alla copertina che troverete in edicola giovedì! The Batman arriva solo al cinema il 4 marzo - facendo riferimento all'uscita negli USA".

La copertina per gli abbonati, dallo stile sicuramente più ricercato e distintivo, presenta una tonalità rossa predominante e pone al suo centro un punto interrogativo, simbolo dell'Enigmista, composto dai volti dei personaggi principali del film, con al suo apice proprio gli occhi del villain interpretato da Paul Dano e il Batman di Robert Pattinson. La seconda copertina presenta invece un look più tradizionale, mettendo in mostra tutti i membri del ricco cast della pellicola.

Cosa pensate di queste nuovi immagini e qual è, tra quelli pubblicati finora, il vostro poster preferito di The Batman? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti e vi ricordiamo che l'arrivo nelle sale di The Batman in Italia è previsto per il prossimo 3 marzo.