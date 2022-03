The Batman, Matt Reeves sudò freddo quando Robert Pattinson si unì al cast di Tenet

Oggi non potremmo immaginare un altro interprete per il Batman di Matt Reeves che non sia Robert Pattinson, ma persino il regista iniziò a dubitare che l'attore avrebbe accettato la parte dopo che fu annunciato come membro del cast di Tenet.

Sapevamo che Robert Pattinson scoprì di essere Batman sul set di Tenet, ma quello di cui non eravamo a conoscenza è di quanto sofferto sia stato da parte di Matt Reeves questo casting.



Perché, vi chiederete voi? Perché il regista temeva che l'attore avrebbe detto di no!



Ai microfoni del ReelBlend Podcast Reeves ha rivelato che la notizia del casting di Pattinson in Tenet fu fonte di ansia per lui. Un po' perché Nolan era uno dei suoi predecessori alla regia di un film sull'Uomo Pipistrello...



"Beh, Nolan aveva alzato tantissimo l'asticella per ciò che riguarda Batman, e quindi sarebbe stato difficile arrivarci anche solo vicino. Ed ero a conoscenza del fatto che stesse realizzando Tenet, e ho pensato fosse davvero una figata" ha raccontato "Infatti ho pensato fosse un po'... Beh, fatemi spiegare come la cosa mi influenzò. Ho scritto la storia, la sceneggiatura, con Rob in mente. Volevo che fosse il mio Batman. Non avevo idea se fosse interessato a essere Batman, e quando annunciarono che era entrato nel cast di Tenet per Chris ne sono rimasto devastato".

E un po' perché temeva che a questa notizia sarebbe seguito un rifiuto: "Ero convinto, perché Robert stava facendo tutti questi film indipendenti e artistici e stava lavorando con tutti questi registi interessanti, che magari... Insomma, se avesse dovuto realizzare un blockbuster sarebbe stato The Batman? Ne avrebbe girato più di uno? E quando stai già recitando in un blockbuster con uno dei più iconici filmmaker di Batman...".

"Ho pensato 'Ok, è finita. Non vorrà fare [anche] The Batman'" ha confessato.



Per fortuna poi le cose sono andate diversamente, e ora The Batman domina i botteghini di tutto il mondo.